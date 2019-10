Raad Halderberge: Bedankje mantelzorgers moet blijven

ZLTO Halderber­ge krijgt steuntje in de rug van gemeentebe­stuur

19:10 OUDENBOSCH - Aan de vooravond van het provinciaal debat, klopt het ZLTO-bestuur van de afdeling Halderberge nog even aan bij de eigen gemeente met de vraag of ze een steuntje in de rug mee krijgen. Vrijdag gaan ook vanuit Halderberge veel boeren naar het provinciehuis in Den Bosch waar de nieuwe stikstofregels aan de orde komen.