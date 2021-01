Quiet Community steunt Roosendalers die in armoede leven

,,Die hadden we voor kerst al willen presenteren, maar we hebben gewacht tot alle gezelligheid voorbij was", zegt wethouder Klaar Koenraad. ,,Daarom nu de aftrap in de saaiste week van het jaar.” De Quiet Community is vijf jaar geleden van acquit gegaan in Tilburg. Als tegenhanger van de Quote 500 met de 500 rijkste mensen van ons land, presenteerde Tilburg de Quiet 500, een glossy over armoede in die stad.



Enkele directeuren van grote bedrijven werden geraakt door de glossy en besloten iets voor de arme stadsgenoten te gaan doen. Een initiatief dat steeds meer draagvlak kreeg. ,,Ondernemers doneren geen geld, maar goederen, verwennerijen en diensten", zegt Karin Bruijnincx-Leushuis van de Quiet Community in Roosendaal.



Na Tilburg volgden meer plaatsen, waaronder nu Roosendaal. Sinds 1 november zet teamleider Karin Bruijnincx (42) de organisatie op. Ze zoekt ondernemers die iets willen geven. En ze werft ‘members’, ofwel mensen die in armoede leven. Waar vind je de doelgroep? Karin Bruijnincx: ,,Ik werf ze met name bij de Voedselbank. Die mensen zijn al gescreend. Maar ook andere mensen kunnen zich aanmelden.”