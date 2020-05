Quarantaine? ‘Nu doe ik meer met mijn familie’

jong in...Hoe is het om op te groeien in West-Brabant? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag Fleur Bellemans uit Wouw.

Fleur Bellemans (18) is geboren en getogen in Wouw. Dat ze nu niet kan voetballen, vindt ze jammer, maar ze ziet ook de positieve kant van de situatie. ,,Ik breng nu veel meer tijd met mijn familie door.’’

Fleur Bellemans Woont met: mama Miranda, vader Jan, broers Bas en Max

Huisdieren: hond Baco

Studeert: ruimtelijke vormgeving aan het Sint Lucas in Boxtel

Hobby’s: voetballen, chillen met vriendinnen, tekenen en schetsen

Bijbaantje: teamleider bij de Jumbo

Verliefd: nee

Voetballen zit er nog niet in, hè?

,,Nee, het sportpark is dicht en we mogen niet trainen. Dat vind ik jammer. Hoe langer ik het niet doe, hoe meer ik het mis.’’

Hoe houd je jezelf bezig?

,,Je moet het zelf leuk maken. Ik spreek veel af met vriendinnen, dan doen we thuis een drankje. En ik maak best vaak een ­wandeling om mezelf bezig te houden. De quarantaine is ­vervelend, maar er zit ook een positieve kant aan. Ik merk dat ik veel meer met mijn familie doe. Normaal ging iedereen in het weekend zijn eigen gang, nu zitten we tot ’s avonds laat te kletsen.’’

Je spreekt nog af met vriendinnen. Ben je niet bang voor het virus?

,,Die vriendinnen zag ik voor de quarantaine ook heel vaak. Ik spreek niet af met mensen die ik een lange tijd niet heb gezien. Ik werk bij de Jumbo, dus ik kom sowieso veel in contact met mensen. Daar werk ik trouwens ook met een vriendin, dus we zien elkaar toch wel.’’

Wat vind je leuk aan Wouw?

,,Dat het een klein dorp is waar iedereen elkaar kent. Waar je ook naartoe gaat, je komt onderweg altijd wel mensen tegen om een praatje mee te maken.’’

Wat doe je als eerste als dit allemaal voorbij is?

,,Dan ga ik uit met vriendinnen.’’

Waar ga je meestal uit?

,,In Roosendaal. Dat is goed te bereiken. Ik heb een vriendin die niet drinkt, dus zij rijdt vaak. Anders is het met de fiets goed te doen.’’

Wat zou je doen als je het voor het zeggen had?

,,Een festival opzetten dat elk weekend plaatsvindt. We hebben hier niet echt uitgaansmogelijkheden, dat mis ik wel.’’

Waarom wilde je hier op de foto?

,,Het stond helemaal vol met roze bloemetjes, dat was heel mooi. Blijkbaar waren de bloemetjes al weg. Hier is een groot grasveld met een skatebaantje. Als kind kwam ik er vaak.’’

Wat wil je doen als je klaar bent met je opleiding?

,,Ik ben gespecialiseerd in productontwerp. Op dit moment leer ik hoe ik zelf producten kan ontwerpen en maken. Pas heb ik een eigen stoel gemaakt. Ik hoop dat ik een eigen bedrijf met mijn product kan beginnen. Met welk product weet ik nog niet.’’

Wil je altijd in Wouw blijven wonen?