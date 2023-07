Qidskamp: ‘Dankjewel dat je mij hebt laten stralen’

Massale vechtpar­tij­en, de aula als arena: veilig naar school, (hoe) kan dat nog?

Massale vechtpartijen op scholen zijn een groeiend en zorgwekkend fenomeen, zeggen deskundigen. Ondanks pestprotocollen, calamiteitendraaiboeken en veiligheidsconvenanten lijken ze niet uit te bannen. Zijn deze conflicten te voorkomen? Of is het ‘gewoon’ de maatschappij die de school in komt? Vijf vragen en antwoorden.