PVV vraagt naar boerkaverbod Rucphen

Raadslid Brigitte Clercx schreef er afgelopen week een brief over aan het college van B en W. ,,Vanaf 1 augustus is het verboden gezichtsbedekkende kleding te dragen in het openbaar vervoer en gebouwen van onderwijs, zorg en overheid", schrijft ze. ,,Controle op naleving ligt bij medewerkers van de instelling waar het verbod geldt en personeel van vervoersbedrijven. Wij vragen ons af of de burgemeester van plan is de wet te handhaven en welke instructies ambtenaren en medewerkers van instellingen krijgen.”