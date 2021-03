PVV verliest ruim, maar blijft wel de grootste in Rucphen

De VVD won in Rucphen en kwam tot 25 procent van de stemmen, ruim voor de andere partijen. Forum voor Democratie won net als de VVD fors en heeft in Rucphen dit jaar 6,8 procent van de stemmen gekregen.

Historie

Rucphen was in 2017 een van de weinige Brabantse gemeenten waar de VDD niet de grootste werd. Hier won de PVV de verkiezingen glansrijk met 38,9 procent van de stemmen, de VVD volgde met 19,6 procent van de stemmen. Het CDA zat daar weer een flink stuk onder met 11,4 procent van de stemmen. In 2017 was de opkomst in Rucphen 75,95 procent.