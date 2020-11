PVV tikt college op vingers over eenzijdige overheidspropaganda

Vermoorde Colombiaan die bij Oesterdam werd gevonden was in België veroor­deeld voor smokkel 3.000 kilo cocaïne

7 november ANTWERPEN/THOLEN - De vermoorde Zuid-Amerikaan die is gevonden aan de Oesterdam blijkt in België te zijn veroordeeld voor grootschalige cocaïnehandel. Het gerecht in Antwerpen veroordeelde hem in 2005 tot zes jaar cel als lid van een criminele organisatie die bijna 3.000 kilo coke uit Zuid-Amerika had gesmokkeld.