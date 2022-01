PVV Rucphen: ‘Roepen dat hier geen moskee mag komen, is puur voor de bühne. Niemand heeft dat plan’

Proces rond ‘martelcon­tai­ner’ Wouwse Plantage van start

AMSTERDAM - In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp begint woensdag het proces rond de martelcontainer in Wouwse Plantage, waarvan het bestaan in juni 2020 aan het licht kwam. Dat gebeurde na het kraken van de bij criminelen geliefde cryptoservice Encrochat. Voor de behandeling van de strafzaak heeft de rechtbank zes dagen uitgetrokken.

26 januari