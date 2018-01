PVV haalt kandidaat-raadslid uit Zegge van de lijst: 'Ik ben er kapot van'

OM eist cel na steekpartij met vlindermes in Roosendaal

16:30 ROOSENDAAL - Officier van justitie Linda van den Oever heeft dinsdag in de rechtbank in Breda een jaar cel geëist vanwege het steken met een vlindermes. Dat gebeurde 22 juli vorig jaar in het Emile van Loonpark in Roosendaal.