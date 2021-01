PvdA Rucphen doet in 2022 niet mee aan de verkiezingen, tenzij... ‘Ik geef de moed niet op’

Willebror­ds Pv­dA-raads­lid Jongenelis weet wat terugvech­ten is

23 maart RUCPHEN - Wel in de raad of niet? Het enige PvdA-raadslid in Rucphen, Ad Jongenelis, maakte het vier jaar geleden al eens mee. Die geschiedenis herhaalde zich woensdagavond. ,,Hoe vaak kan een mens zoiets aan? Niet vaak meer’’, bekent hij een dag later. ,,Ik ben vanmorgen even naar de sportschool geweest. Even boksen. Nu is alle agressie weg.’’