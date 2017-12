PvdA Roosendaal: 'Raad kan wél naar rechter om mestfabriek'

Die partij had eerder te horen gekregen dat de rol van de raad hierin was uitgespeeld, omdat een rechter de raad nooit als belanghebbende zou behandelen. Dit omdat de raad nooit vooraf zienswijzen tegen die vergunning had ingediend. Volgens de partij is dat niet langer een probleem.

'Meer macht dan we dachten'

Klaver: ,,We hebben van bestuursjuristen begrepen dat de raad besluiten van andere bestuursorganen (zoals het college) die gevolgen hebben voor de ruimtelijke ordening in de eigen gemeente gewoon aan kan vechten. Dat is precies wat hier speelt.'' Blijft de vraag of dat ook echt gaat gebeuren. Klaver: ,,Daar moeten we het nog eens met elkaar over hebben, maar die deur is dus niet definitief dicht. Deze raad heeft meer macht dan wij dachten.''

'Onbehoorlijk bestuur'

Klaver zegt te zijn getriggerd door het persbericht van de gemeente Roosendaal over het verlenen van de vergunning. Daarin stond dat de gemeente dat 'met pijn in het hart' deed, omdat de aanvraag nu eenmaal aan de regels voldeed. Klaver: ,,Is er dan wel echt alles aan gedaan om het verlenen tegen te gaan, wat de duidelijke opdracht was van de raad?'' Dat is tegen het zere been van wethouder Toine Theunis. ,,Je daarachter verschuilen, terwijl je weet dat je die vergunning wettelijk niet kan weigeren: dat zou onbehoorlijk bestuur zijn.''

Mocht de PvdA toch de gang naar de rechter willen maken, dan lijkt de partij zeker van de steun van de VLP, D66 en het CDA. Bij die laatste heerst nog wel wat twijfel, zegt burgerraadslid Sebastiaan Hamans: ,,Is ons dossier wel sterk genoeg?'' Dat zal onderzocht moeten worden, zegt Klaver.