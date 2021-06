PvdA-plan voor A58 in Roosendaal valt in goede aarde

Want juist nu gaan de steden in westelijk Brabant steeds beter samenwerken en is er op de Regionale Investeringsagenda plaats voor baanbrekende ideeën, aldus Theunis. Wethouder Cees Lok (VVD) spreekt van een ‘heel creatief’ plan.

Breder perspectief

,,Een leutig plan!” vindt Charl Goossens (Roosendaalse Lijst). Maar hij vindt wel dat het realisme niet uit het oog mag worden verloren. ,,Ik kan me voorstellen dat we de eerste jaren na corona het geld aan andere dingen besteden.” Toch plaatst Goossens het initiatief, net als zijn partijgenoot Theunis, in het bredere perspectief van de Regionale Investeringsagenda.

Volledig scherm Charl Goossens is van de Roosendaalse Lijst. © peter van trijen/pix4profs

Wat gaat 't kosten?

,,Hartstikke mooi! Maar wat gaat het kosten?” is toch de typisch ‘Hollandse’ vraag die ook Adriënne Maas (Lokaal Sociaal 21) stelt. Ze vraagt zich af wat de Roosendaler onder aan de streep moet betalen voor dit plan. aan de andere kant ziet ze twee vliegen die in één klap geslagen worden: de vergroening van de stad en de snelwegen weg uit het stadsbeeld.

Leefbaarheid

Volledig scherm Raadslid Kees Verstraten (VVD) van Roosendaal. © foto: Timo Reisiger Ook het CDA omarmt het PvdA-idee. ,,Wij juichen elk initiatief voor een verhoging van de leefbaarheid toe”, zegt Robert Breedveld (CDA). Het zou ook vreemd zijn als het CDA tegen het idee zou zijn. Immers, de omlegging van de A58 staat al jaren in het verkiezingsprogramma. ,,Dit is absoluut iets waar je met open mind naar moet kijken.”

Stevige lobby

,,Ik denk dat iedereen dezelfde reactie heeft: een mooi idee, als het gaat gebeuren", zegt Kees Verstraten (VVD). ,,In het verleden is het niet gelukt. Het wordt een heel lastige klus. Op korte termijn is het niet realistisch, maar het PvdA-plan is zeker de moeite waard. Ik ben wel voor een stevige lobby.” Wethouder Theunis ziet volop mogelijkheden om het plan te koppelen aan het ontwikkelingsplan voor West-Brabant waar Bergen op Zoom en Roosendaal samen mee bezig zijn.