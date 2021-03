PvdA en VLP krijgen hun zin: college woensdag op het matje om kwestie-Poolse super

PvdA en VLP eisten opheldering na een snoeihard rapport van de commissie Ombudsman over het handelen van de gemeente Roosendaal in deze kwestie. Volgens de Ombudsman liet de gemeente flinke steken vallen in met name de communicatie met Bewonersplatform Kalsdonk over de zaak. Die bestempelde het optreden van de gemeente als ‘niet behoorlijk, niet coulant, zeer onzorgvuldig en niet transparant’.

Toch in Heerle

Dat gebeurt dus in De Schalm, het buurthuis van Heerle. De gemeenteraad was al langer van plan om daar een keer te vergaderen, maar corona gooide roet in het eten. Omdat het de bedoeling is dat de gehele gemeenteraad hierbij aanwezig is én omdat De Schalm coronaproof in te richten is, is gekozen om uit te wijken naar Heerle. De vergadering begint om 19.30 uur.