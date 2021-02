PvdA en VLP eisen opheldering na vernietigend rapport over Poolse super: ‘Een zooitje’

video Autoliefde roest niet: zelfs klassie­kers ‘in verregaan­de staat van ontbinding’, gaan nu als warme broodjes

24 februari WEST-BRABANT - Terwijl de verkoop van nieuwe auto’s hard onderuit knalde, gaat de handel in oldtimers ‘skyhigh’. Zelfs in ‘verregaande staat van ontbinding’ gaan ze als warme broodjes bevestigen liefhebbers en handelaren. Bredanaar Stefan Backx is aan een Renault 4CV begonnen. ,,Hier krijg ik energie van, dat is belangrijk in deze tijd.”