PvdA, D66 en GroenLinks Roosendaal: 'Maak Samenstadjesterker onderdeel regeerakkoorden'

Yoran de Bont uit Hoeven heeft met Evita nieuwe musical te pakken

20 maart HOEVEN - Yoran de Bont is nauwelijks klaar met de musical My Fair Lady of er dient zich een nieuwe hoofdrol aan. Deze week werd de 27-jarige Hoevenaar aan de pers voorgesteld als één van de vijf hoofdrolspelers in een nieuwe Nederlandse versie van de musical Evita. De hoofdrol komt in handen van Brigitte Heitzer, die de Argentijnse first lady tien jaar geleden ook al gestalte gaf.