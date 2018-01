PV De Reisduif vliegt 100 jaar

Duiven-DNA

Zaterdagavond is het feest voor alle leden en aanhang in het clublokaal aan de Burgerhoutsestraat. Daar is ook een tijdelijk duivenmuseum ingericht met historische foto's, onderscheidingen en een prachtige reeks historische wedstrijdklokken van prominent lid Deen Jongeneelen uit de voorbije eeuw.

,,Honderd jaar is toch een mijlpaal die niet veel verenigingen zullen halen. Je ziet ze overal fuseren of ze zijn met acht clubs op één locatie thuis. Het is ook moeilijk: we vergrijzen. Ooit hadden we 130 leden die lief en leed deelden, waren we een van de grootste verenigingen. Nu halen we de dertig vliegers niet meer. Maar het blijft een fascinerende sport en we doen er alles aan om dat duiven-DNA te behouden en de sport te continueren."