Puzzelen met kerkschatten van Bernardus in Wouw en Halderberge

WOUW/HALDERBERGE - Verwacht geen grootse kunsttentoonstelling of zware historische lezingen. Nee, de Bernardusdagen zijn juist bedoeld om bijna vergeten pareltjes in vier West-Brabantse kerken onder de aandacht te brengen, legt initiatiefneemster Bea Hoeks uit. Vooral goed kijken dus, bij een tour langs het religieus erfgoed van de Cisterciënzer orde. ,,We doen ook nog elke dag zelf een ontdekking.’’

Kruisbestuiving is een achterliggende missie bij de Bernardusdagen. ,,Ook met de fiets kun je prima van het ene naar het andere dorp.’’ Het afgelopen jaar geldt voor de organisatie als een ‘try-out’. ,,We wisten toen nog niet in hoeverre de kerken wilden meewerken.’’ Daarover is inmiddels geen enkele twijfel meer.

Sporen

Dus is er vanaf zondag wekelijks weer de kans om in Wouw, Hoeven, Oud-Gastel en Oudenbosch sporen te zien van de band met de orde, die tegenwoordig in Bornem (bij Antwerpen) huist. ,,De beelden in de Lambertuskerk zouden niet misstaan in het Rijksmuseum’’, noemt Bea Hoeks bijna achterloos even een kerkschat van Wouw.

Aan de Bernardusdagen werken nu al vijftig vrijwilligers mee. ,,We hopen dat het een traditie wordt, die uiteindelijk door anderen wordt overgenomen.’’ Het advies is om in de kapel van Bovendonk in Hoeven te beginnen. Daar wordt uitgelegd hoe de cisterciënzer monniken eeuwen lang een stempel op de streek drukten.

Volledig scherm Bea Hoeks en haar man Dick bij het plaatsen van informatieborden. © Foto Jan Stads / Pix4Profs

De familie Hoeks uit Standdaarbuiten, met vader Dick als stille kracht op de achtergrond, gelooft er heilig in dat er een boek zit in de monniken van Bernardus en hun bezittingen in West-Brabant. Zoon Joep: ,,We hebben nog niet de kans gehad om echt de diepte in te gaan. Maar dat boek gaat er komen, al duurt het misschien nog een paar jaar.’’

Praktijkervaring genoeg, onder meer opgedaan bij het Meertensinsituut en het gemeentearchief in Breda, de stad waar Bea en haar man eerder woonden. Beide zijn bovendien fotograaf en werkten mee aan een boek van Philip Holt over de orde in Nederland. ,,Bij het Meertensinstituut leerden we met puzzels omgaan’’, lacht Bea. ,,En die zijn voor iedereen leuk, vooral als je zelf gaat ontdekken en het verhaal in elkaar past’’, vult Joep aan.

Bernadusdagen: De Lambertuskerk (Wouw), de Sint Laurentiuskerk (Oud-Gastel), de Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara (Oudenbosch) plus de Kerk van Sint Jan de Doper en de Kapel van Bovendonk (Hoeven) zijn speciaal open op 19 en 26 augustus, 2 en 9 september (Open Monumentendagen).