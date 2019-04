Puts marathonpaar komt uitbollen op Koningsdag in Gastelse Vlietloop

OUD GASTEL - Een halve marathon meer of minder, daar draaien Arno en Meriem van Triest nu hun hand niet meer voor om. Het Putse echtpaar bolt na de huwelijksreis, die hen in januari langs alle continenten voerde uit bij wat loopwedstrijden in de regio. Zaterdag is dat de Vlietloop in Oud Gastel.

Hun deelname aan de World Marathon Challenge haalde alle Nederlandse en ook Spaanse kranten. Arno van Triest besloot samen met zijn Spaans-Marokkaanse bruid Meriem de huwelijksreis weliswaar te eindigen met een weekje strand en duiken op Bonaire, ervoor liep het stel zeven marathons op zeven dagen, verspreid over zeven continenten. Het mondiale evenement bracht hen per vliegtuig naar de marathonparcoursen op Antarticta, in Kaapstad, Pert, Dubai, Madrid, Santiago en Miami.

Spierblessure

Overal waar het speciale atletenvliegtuig landde, liep het liefdeskoppel met nog veertig andere deelnemers de klassieke marathonafstand: 42 kilometer en 195 meter. Daar hoeft zaterdag in Oud Gastel maar de helft van te worden afgelegd. ,,We zouden natuurlijk een vliegtuig op Woensdrecht kunnen nemen en landen op Seppe‘’, grapt Arno, die overigens wel enige twijfels heeft over zijn deelname. ,,Een spierblessure, die ik al op de Zuidpool opliep, trekt maar moeilijk weg. Wat dat betreft is Meriem me ook hierin de baas geworden. Zij loopt sowieso mee.‘’

Hij steekt de bewondering voor zijn vrouw, die nota bene pas twee jaar geleden met hardlopen begon niet onder stoelen of banken. Van alle World Challengers had de voormalig vechtsportster de minste ervaring. ,,Ik heb nauwelijks spierpijn gehad. Toen we terug thuis waren ben ik blijven rennen, terwijl Arno's benen er even klaar mee waren.‘’

Snelheid

Nadat de zeven marathontijden waren opgeteld eindigde Arno zelfs op een derde en Meriem op een vierde plaats. Of ze in Oud Gastel ook meedingt naar de prijzen, is de vraag. Meriem weet dat ze eenzelfde tempo lang kan vasthouden, maar op snelheid mogelijk wordt geklopt. ,,De organisatie nodigde ons uit, daarom is het wel leuk.‘’

Die organisatie 't Veerke is met de Vlietloop toe aan het zevende lustrum. Voorzitter Corné Kriesels zegt dat de verhalen van atleten mede bepalend zijn voor de populariteit van de loop. ,,Zo deed vroeger de burgemeester en ook pastoor Verbeek wel eens mee. Vorig jaar hadden we een man die blootsvoets de 21 kilometer liep. Hij deed er wel lang over, onze vrijwilligers moesten een half uur langer op hun post blijven.‘’