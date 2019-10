Pure verwennerij met Corry tijdens het platina jubileum van de Hoevense ouderenbond

HOEVEN/OUDENBOSCH - Was tijdens de oorlog het verenigingsleven op last van de bezetter verboden, eind jaren veertig krabbelde ook in Brabant de katholieke arbeiders beweging weer overeind.

De nieuwe AOW van het kabinet Drees en de bisschoppen gaven het beslissende duwtje om ook in Hoeven een KAB op te richten. Zeventig jaar later is deze ouderenbond, thans KBO, nog springlevend. Dat bleek vrijdag wel toen de Etten-Leurse acordeonist Manfred Jongenelis amper zijn trekzak tevoorschijn had, of de beentjes gingen al van de vloer.

Registers

Het was net na de middag, in de kapel van Bovendonk. De eucharistieviering met pastoor Maickel Prasing zat erop, de toespraken gedaan, de lunch achter de kiezen. Tijd voor het luchtige gedeelte van het platina jubileumfeest, waarvoor het feestcomité alle registers open trok. Met succes, want de ruim driehonderd aanwezigen namen al bij de eerste klanken van Manfred bezit van de kapelvloer, waar een uurtje eerder nog de hosties waren uitgereikt.

Zorg baart zorgen

‘Samen verder’ was het motto van het jubileumfeest van de bloeiende vereniging. In zijn toespraak 's ochtends tot de leden legde voorzitter Ad Wijnen daar nog een serieuze ondertoon in. ,,Want de zorg is een zorgenkindje geworden. Kunnen we straks nog naar een verzorgingshuis of moeten we alle zorg zelf inkopen. En kunnen senioren nog wel woningen blijven huren als de woningcorporatie ons senioren niet meer als doelgroep beschouwd?‘’ Het waren zaken waar wethouder Thomas Melisse en KBO Brabant-bestuurder Stefan Vermeulen op aanhaakten.

Maar 's middags veranderde ernst in luim. Na Jongenelis verscheen tot veler verrassing Corry Konings op het podium. Wijnen herinnerde haar nog aan het Oranjefeest in Hoeven, waar hij haar - toen als Oranjecomitévoorzitter - ook ooit mocht welkom heten. Corry reageerde gevat met Mooi was die tijd. De rustieke kapel veranderde alras in een dampende feestzaal met 55-plussers. Na het optreden grapte Wijnen dat over vijf jaar Corry er weer bij moet zijn. ,,Ik heb geteld dat je met 75 liedjes in de top 40 hebt gestaan. Die mag je dan alle 75 komen zingen voor ons.‘’

In de refter van Bovendonk was de uitgebreide nazit voor de Hoevense KBO. Niemand wilde vroeg in de avond al naar huis. Karel van de Pol (75) is enthousiast over alles wat er in Hoeven gebeurt. ,,We zijn hier 35 jaar geleden komen wonen en voelde meteen als een warm bad. Nu weer. Hoevenaren verstaan elkaar.‘’ Hij complimenteerde het bestuur met de organisatie. ,,Mensen zijn gebracht en gehaald. En wie er niet is kreeg een mooie jubileumkalender en het jubileumboekje. Pure verwennerij.’’