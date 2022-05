Pulling Gastel heeft geen last van hoge brandstof- en bierprijzen: ‘Leuk om weer eens buiten te spelen’

Pulling Gastel is een van de grootste tractorpulling-evenementen van het land, met zo'n 3.000 bezoekers en voldoende randprogramma zoals de Pulling Party na afloop in de feesttent, die tot in de kleine uurtjes doorgaat. Voor het eerst sinds 2019 gaat het feest weer door en dat merkt de organisatie rond een uur of 16.00 al aan de opkomst, zegt penningmeester Lars Klijs. ,,Zo vroeg op de dag al zóveel mensen op het terrein, dat is best uniek.”