Publieksprijs houdt Roosendaalse cafés nog maandje in spanning

De hoopgevende stand, net achter herberg D’n Brouwer uit het Brabantse Zeeland, inspireerde ‘De 3 W’s’ tot een laatste eindsprint. ,,Vrijdag hebben we onze trouwe klanten nog gestimuleerd om te stemmen’’, meldt kroegbaas Haroun Hijman. Precies dat is ook de bedoeling van organisator Misset: het mobiliseren en inventariseren van de klantwaardering.

Om de spanning erin te houden kwam er na het sluiten van de stemming -afgelopen weekeinde- geen nieuwe ranglijst meer. Maar ongeacht de eindstand kan de Top 100 voor Hijman al niet meer stuk. ,,We weten ook dat wij een plekje op de lijst van de vakjury hebben. Niet in de top tien, want dan hadden ze dat laten weten, maar toch bij de eerste honderd.’’ Alle aanleiding dus om half november naar de prijsuitreiking in Nijkerk af te reizen. Want dromen van de Publieksprijs mag de komende maand nog. ,,Geweldig toch, Roosendaal met twee in de top vijf?’’