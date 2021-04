PSV’er en Oranjeklant Jordan Teze even terug op het oude nest bij Alliance: ‘Hier is het voor mij begonnen’

Les in de buiten­lucht, daar houden ze van op de Jeroen Bosch­school: ‘Als je rent, leer je makkelij­ker’

13:00 ROOSENDAAL - Op 262 basisscholen in Noord Brabant werd gisteren in het kader van de zesde Nationale Buitenlesdag les gegeven in de buitenlucht. Op de Jeroen Boschschool werd verkeersles gegeven in de tuin aangrenzende tuin van Mariadal.