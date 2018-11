Provinciebaas wil vaart in aanpak religieus erfgoed Oudenbosch

De baas van Brabant heeft een ‘abonnement’ op de Oudenbossche vertolking van Bachs meesterwerk. Afgelopen jaar moest de stichting uitwijken naar Wouw, omdat de kapel van Saint Louis hard aan restauratie toe is. Dat herstel resorteert onder het miljoenenproject Religieus Erfgoed, waarvan provincie, gemeente, Woonkwartier en aannemer Van Agtmaal in samenwerken. In Oudenbosch wachten ze met smart op de bouwsteigers en ook Van de Donk wil de vaart erin houden. ,,Afgelopen zomer is de samenwerkingsovereenkomst getekend. Dus ik zou zeggen: gaan met die banaan.‘’ Aan tradities wil de provinciebaas niet al te veel tornen. ,,Niets ten nadele van de uitvoering in Wouw, maar de Passion hoort sinds jaar en dag bij Oudenbosch.‘’

De commissaris sprak woensdag de haast voltallige gemeenteraad van Halderberge. ,,Een gemeente waar ik niets op aan te merken heb. We hebben gesproken over de veiligheid langs het spoor, over kansen en bedreigingen in het buitengebied. ,,Openstellen van leegstaande gebouwen voor criminele activiteiten is vaak een kat en muisspel. Onacceptabel. Dit vergiftigd onze samenleving en berokkent burgers in het buitengebied onnodig leed.‘’

Maar ook sprak hij over cultuur, toerisme en dus ook religieus erfgoed. Oudenbosch heeft haar rondweg en kan wat mij betreft aan de verdere invulling van haar fraaie centrum gaan werken.‘’

Over knelpunten op het spoor zag hij mogelijkheden in een westelijke variant op de Robuuste Brabantroute. Tevens wedijvert Van de Donk bij de Europese Commissie voor meer ondergrondse infrastructuur juist in dit deel van zijn provincie. ,,Er liggen grote vraagstukken in dit gebied tussen Rotterdam en Antwerpen. Daar moeten zowel op de korte als lange termijn antwoorden voor gevonden zijn.‘’

De commissaris werd na de afspraak in het gemeentehuis door burgemeester Jobke Vonk-Vedder en haar wethouders meegenomen naar het bedrijf BOM Engineering op Borchwerf. Daar was de rode loper uitgerold, dezelfde als waar acteur Frank Lammers onlangs de gasten bij het 25-jarig bestaan van dit bedrijf op verrassend persoonlijke wijze verwelkomde.