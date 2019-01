Provincie tikt Rucphen op de vingers: gemeente zet geld verkeerd in

Overleg

Ambtenaren van de gemeente en de provincie hebben intussen overleg gehad over de kwestie. Daarbij is afgesproken dat Rucphen in 2022 de bekostiging van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en alles wat verder bij het Sociale Domein hoort, op orde moet hebben. Dat wil zeggen aan het eind van de periode waarvoor de huidige meerjarenbegroting geldt (2020-2022).

Lazeroms is samen met zijn collega-wethouders De Bruijn (participatiewet, arbeid en inkomen) en Breedveld (jeugdzaken, Wet maatschappelijke ondersteuning) én met Rucphense ambtenaren op zoek naar manieren het financiële gat te dichten. Hij is optimistisch over de mogelijkheden om de begroting voor 2022 wél structureel sluitend te krijgen, maar kan inhoudelijk nog niet op de maatregelen vooruit lopen. ,,We zijn bezig met een plan, maar dat zullen we eerst met de provincie bespreken voordat we het aan de gemeenteraad voorleggen. We willen niet het risico lopen dat het weer niet goed is en dat we onder verscherpt financieel toezicht komen.”