Protestkamp moet uiterlijk 7 januari opgeruimd zijn: demonstranten stappen naar de rechter

JONG! repeteert slechts drie keer voor Meisje met de Zwavelstok­jes

ROOSENDAAL - De kerstvoorstelling Scrooge stond al helemaal in de steigers. Hier en daar nog een detail en Theaterstichting JONG! was klaar voor een reeks shows in De Kring. Wederom stak corona een spaak in het wiel.

13 december