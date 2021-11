Protestkamp in Roosendaal vecht ontruiming aan: 'Het is er ronduit erbarmelijk’

De gemeente Roosendaal vindt dat er sprake is van het laatste, maar dat vindt advocaat Mark Broere die de twee demonstrerende gezinnen bijstaat maar flauwekul: ,,Hoe kun je daar nou spreken van ‘wonen’? Deze mensen willen daar ook helemaal niet wonen. Het is er ronduit erbarmelijk: geen water, geen elektriciteit... Dit heeft niks met wonen te maken, dit is overleven. Dit is actievoeren.’’