Protestkamp in Roosendaal moet voor 1 juli weg zijn, demonstranten overwegen naar de rechter te stappen

Politie vindt gewonde man in woning Oudenbosch

25 juni OUDENBOSCH - Agenten hebben donderdagavond rond 19.30 uur een gewonde man gevonden in een woning aan de Watergraaflaan in Oudenbosch. De man lag op de eerste verdieping. Hij is met een hoogwerker van de brandweer uit de woning gehaald en met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.