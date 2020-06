‘Protestkamp’ gaat de vierde week in, maar gemeente geeft nog steeds geen krimp

Angst voor onrust in Roosendaal­se buurt na ontucht: ouders werd verzocht te zwijgen over misbruik

23 juni BREDA/ROOSENDAAL/SINT-WILLEBRORD - De ouders van een 5-jarig meisje dat in 2017 misbruikt zou zijn in een speeltuin in Roosendaal moesten hun mond houden om te voorkomen dat de aanwezigheid van een vermeende kinderlokker tot onrust in de buurt zou leiden. Dat verzoek kwam, zegt de moeder, van de burgemeester en de politie. Justitie had te weinig belastend materiaal om de verdachte vast te zetten.