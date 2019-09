Protestantse gemeente viert met PKN-duif als lekkernij 200-jarig Lodewijkskerkje in Oudenbosch

OUDENBOSCH - Ouder dan basiliek of de kloostergebouwen is de protestants kerkje in de Fenkelstraat in Oudenbosch. Komende maand wordt twee eeuwen kerkgebouw gevierd. De geschiedenis van de protestantse gemeente van Oudenbosch gaat overigens nog 200 jaar verder terug.

Op Tweede Pinksterdag 1610 werd in de Venkelstraat (nu Fenkelstraat) de eerste gereformeerde predikatie gehouden. Dat was toen in de rooms-katholieke pastorie, die na de Reformatie door de hervormden gebruikt werd. Bij vier eeuwen protestantisme heeft de Oudenbossche gemeente enkele jaren terug stil gestaan. ,,Nu vieren we dat onze Lodewijkskerk twee eeuwen terug met financiële steun van koning Lodewijk Napoleon kon worden gebouwd en we een eigen kerk kregen‘’, zegt Ben van Es van de jubileumcommissie. ,,Andere kerkjes kwamen met steun van de staat tot stand en werden Waterstaatskerkjes genoemd.‘’

Vrouw op de kansel

De oude pastorie wordt bewoond door het domineesechtpaar Harm-Jan en Charlotte Inkelaar. Hij heeft de pastorale zorg in Oud Gastel, zij predikt in Oudenbosch. Een vrouw op de kansel is in Oudenbosch de normaalste zaak van de wereld. ,,Zoals we toch al heel veel naar de veel grotere katholieke geloofsgemeenschappen toegroeien.‘’ zegt Van Es, één van de diakens binnen de Kerkenraad.

Reden om donderdag bij de aftrap van de jubileumactiviteiten pastoor Maickel Prasing uit te nodigen om samen met dominee Charlotte en leden van de kerkenraad de door overbuurman Jan Nagelkerke gebakken speciale koffiekoek te proeven. De bakker maakte de koek in de vorm van een duif: symbool van de Heilige Geest maar ook het PKN-logo. De mal was afkomstig van Henk Verschoor, die een aantal jaren terug ook het glas-in-loodraam met de duif in het kerkgebouw plaatste. Prasing zei dat ook in de basiliek de duif als symbool verwerkt is.

Poppentheater

Het was burgemeester Jacobus van Breda die op 17 oktober 1819 de eerste steen legde. Op die datum 200 jaar later houdt de kerkelijke gemeenschap een rceptie en inloopochtend in de Pastorije naast de kerk. De start van het jubileum is overigens op 22 september met een kerkdienst en daarna lunch met een jeugdprogramma op de step en een voorstelling van het poppentheater van Carla Vis.

Op zaterdagavond 5 oktober gaan de activiteiten verder met een voordracht door schrijver Hans van den Eeden over het ontstaan van het Lodewijkskerkje en een concert van mandolineorkest Melodia uit Stampersgat onder leiding van Marco Ludeman. Het is een reprise van het jubileumconcert wat Melodia eerder dit jaar in dezelfde kerk gaf. Na de receptie op 17 oktober volgen op 19 oktober nog een swingend gospelconcert door Elijah en op zondag 20 oktober een feestelijke eredienst met speciale gasten, waarbij de gemeenteleden een cadeau aan de Kerkenraadvoorzitter aanbieden.