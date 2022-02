Protest woonwagenbewoners verworden tot juridisch steekspel

Picnic gaat volgende week weer leveren in Roosendaal, maar niet iedereen kan meteen bestellen

ROOSENDAAL - Zes weken na de verwoestende brand in de loods aan de Westelijke Havendijk in Roosendaal kondigt online supermarkt Picnic aan de draad weer op te pakken. Aan de Bosstraat is een vervangende loods gevonden, waar Picnic woensdag 16 februari weer gaat beginnen.

