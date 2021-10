Protest-wandeltocht tegen QR-code van start in Roosendaal: 'We willen het niet’

ROOSENDAAL - Tegenstanders van de CoronaCheck-app hebben zich zondagmiddag verzameld op het EKP-parkeerterrein aan het Kadeplein in Roosendaal. Om 16.00 is daar een protest-wandeltocht van start gegaan. Daarbij trokken ongeveer honderd actievoerders door de stad.

Waar rond 15.30 uur nog niemand van zich had laten horen op het plein, liepen er inmiddels zo’n honderd man door de stad. De algemene opvatting die bij de aanwezigen heerst is duidelijk: ,,We willen het niet.” En: ,,Liefde, vrijheid, geen dictatuur.” De wandeltocht mocht tot 17.30 uur duren, maar het gros van de actievoerders vertrok al rond 17.00 uur.

De gemeente Roosendaal is via sociale media op de hoogte gehouden van de plannen voor het protest. Omdat geen organisatie zich heeft gemeld bij de gemeente, zijn er extra veiligheidsmaatregelen genomen. Waaronder begeleiders en matrixborden die ervoor zorgen dat de deelnemers van het protest zich verzamelen op het parkeerterrein aan het Kadeplein. De politie is op het plein aanwezig om de veiligheid te garanderen.

Online werd volgens de gemeentewoordvoerster voorafgaand in verschillende groepen het bericht gedeeld: ,,Het (protest) krijgt ondersteuning. Hoe druk het wordt, is onbekend.” De organisator van het protest is door de gemeente niet weten te achterhalen.

‘Mensen in hokjes geplaatst’

,,Ik wil die rotzooi niet in mijn lijf. De vrijheid van meningsuiting wordt ermee beperkt en mensen worden erdoor in hokjes geplaatst.” Arno Suijkerbuijk (55) vindt het gek dat er onderscheid wordt gemaakt tussen bijvoorbeeld horeca en de supermarkt. ,,Bij de Albert Heijn heb ik geen code nodig, maar bij de horeca wel. Een van mijn hobby's is biljarten, dat kan ik nu niet meer doen.”

Online oproep

Ze is niet één van de initiatiefnemers, benadrukt ze, maar Anne Marie Zijlstra uit Roosendaal ondersteunt de wandeltocht van harte. Ze deelt de oproep op verschillende Facebook-pagina’s en nodigt mensen uit om vooral aan te sluiten. ,,Ik zit er niet achter, maar zolang niemand hier zijn verantwoordelijkheid voor neemt, doe ik het maar.’’

