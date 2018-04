Protest tegen feestelijk uitzwaaien van Beneluxtrein op station Roosendaal

Triest

,,Feestelijk moment? Het feit dat er vanaf maandag geen intercity meer rijdt tussen Roosendaal en Antwerpen is juist een triest moment voor onze stad. Reizigers uit Roosendaal en omgeving hebben voortaan veel meer reistijd richting België. Er rijdt nog wel een boemel, maar dan ben je al snel vijftig minuten onderweg voordat je in Antwerpen kunt uitstappen. En via station Breda reizen om de stoptrein te vermijden, is eigenlijk geen optie want de aansluiting in Breda is pet. Voor de reizigers die uit Roosendaal komen, bedraagt de overstaptijd in Breda 27 minuten. Dan ben je voortaan dik vijf kwartier onderweg", aldus PvdA-fractievoorzitter Michael Yap.

Alternatief

Zijn oproep richting Roosendaalse politiek om zondagavond op het station een petitie aan te bieden voor een sneller alternatief, wordt gesteund door Roosendaalse Lijst, CDA, VVD, SP, GroenLinks, D66 en PvdA Bergen op Zoom. ,,Die petitie willen we aanbieden aan zowel de NS als provinciale en landelijke bestuurders. We weten dat de intercity geen haalbare kaart meer is, maar Roosendaal heeft wel de toezegging vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat er een versnelde verbinding tussen onze gemeente en Antwerpen komt. We gaan ons er hard voor maken dat die verbinding er zo snel mogelijk komt", aldus Yap. De PvdA'er en zijn collega's zullen de trein zondag dan ook niet feestelijk uitzwaaien. ,,Nee, we willen een fluitconcert houden. Om te laten zien en vooral te laten horen dat dit een pijnlijk moment is voor Roosendaal."

Quote We willen zondagavond een fluitconcert houden als de laatste Beneluxtrein in Roosendaal stopt Michael Yap, initiatiefnemer petitie

Zondag komt dus een einde aan de Beneluxtrein die sinds 1957 reed tussen Amsterdam en Brussel en altijd stopte in Roosendaal. Vanaf 9 april rijdt deze trein over een ander traject en stopt voortaan op station Breda. De trein stopt zondag om 22.47 uur voor het laatst in Roosendaal. De NS laat weten dit moment niet ongemerkt voorbij te willen laten gaan en geeft onder meer een herinneringsbord aan de gemeente Roosendaal.