Proosten in stijl op het Roosendaalse feest met jubileumbekers, -bier en -openers

ROOSENDAAL - Elk biertje een jubileumbiertje. Roosendalers die het glas willen heffen op hun 'stadje', kunnen dat dit jaar geheel in stijl doen. Liefst een miljoen speciale jubileumbekers werden vanochtend afgeleverd op de Markt in Roosendaal. De plastic bekers zijn speciaal voor het jubeljaar gemaakt en zijn voorzien van het Roosendaal 750-logo.

De Roosendaalse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) bestelde de bekers op eigen initiatief, in overleg met Stichting Roosendaal 750. De bedoeling is dat cafés de bekers dit jaar gebruiken bij evenementen waarbij een buitentap wordt opgesteld, zoals met carnaval.

Leutloper

De bekers zijn natuurlijk bij lange na niet het enige feestaccessoire. Deze week werd ook de 'Leutloper' gelanceerd: een roestvrijstalen flesopener in de vorm van een sleutel, met Roosendaalse iconen als de St. Jan, de watertoren, de tv-toren en de Philips-schoorsteen daarin verwerkt. Het jubileumlogo en het carnavalsmotto 'Das m'n stadje' maken de opener compleet.

Bedenker Ruud Schrooyen wilde graag iets voor zijn stad doen rondom het feestjaar. ,,Mijn roots liggen in Wouw, maar ik ben inmiddels al veertien jaar een trotse Roosendaler. Het carnavalsmotto is ook een tekst die trots over het jubileum uitstraalt. Dit jaar is Roosendaal van ons allemaal, dus met carnaval moet niet alleen de prins, maar iedereen de sleutel van de stad kunnen krijgen.''

Ook na aswoensdag is de opener volgens hem dus prima te gebruiken. ,,Dit is een mooi aandenken, waar je bovendien ook wat aan hebt. Over zoveel jaren kom je deze nog steeds in de keukenkastjes tegen.'' De 'loper' wordt op bestelling gemaakt door Ferna Services BV uit Roosendaal. Over belangstelling heeft Schrooyen niet te klagen: binnen een week heeft hij al een kleine honderd bestellingen ontvangen.

Jubelbier

Wie het cirkeltje helemaal rond wil maken, kan zijn lippen zelfs nog aan een jubileumbiertje zetten. Dat bier werd bedacht door amateurbrouwer Tony Aarden; hij won een wedstrijd van het Roosendaals Biergilde. Op 30 maart wordt ook de naam van het bier onthuld. ,,Het is een toegankelijk, herkenbaar biertje. Eentje waarvan je er snel een tweede of derde neemt.''

Het lichtblonde bier is straks in de Roosendaalse kroegen te krijgen, maar Aarden produceert de daarvoor benodigde voorraad natuurlijk niet in zijn achtertuin. ,,Het wordt gebrouwen bij De Pimpelmeesch in Chaam, die kunnen grotere hoeveelheden aan, maar het gebeurt wel helemaal volgens mijn recept.''

Fris