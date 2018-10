Project Kroeven voor Elkaar: 'De vrijwilliger krijgt een goed gevoel van dit werk'

INTERVIEWHet project Kroeven voor Elkaar is in Roosendaal eigenlijk een vervolg op de zogeheten Pleinenaanpak. Ook bij deze projectmatige aanpak gingen vrijwilligers de wijk in en bij mensen langs om na te gaan of wijkbewoners behoefte hadden aan hulp. Of om te kijken of ze eenzaam zijn en misschien met een vrijwilligersbaantje geholpen kunnen worden.

Nu heet het Kroeven voor Elkaar. In elke Roosendaalse wijk is een team actief. En zo'n team bestaat uit een (ervarings)deskundige en enkele betrokken vrijwilligers. Ondersteund door de professionals van WijZijn Traverse Groep. In gesprek met Branca Versteeg van WijZijn en vrijwilliger Cor Kuijpers.

Bij wie bellen jullie dan aan?

Branca ,,We krijgen signalen van organisaties waarmee we samenwerken, zoals de wijkzuster. Maar dat is helaas nog minimaal. We willen graag laten zien wat we kunnen betekenen. Er zijn al veel voorzieningen voor hulpbehoevenden, maar mensen weten vaak niet waar ze naartoe moeten."

Cor: ,,Vaak is er ook schaamte om iets te komen melden. Ik ben zelf actief als vrijwilliger voor de schuldhulpverlening. Ik heb daar een speciale cursus voor gevolgd. Nu houd ik hier in Kroeven een inloopspreekuur, maar er komen weinig mensen. Dat is toch jammer. Want hoe eerder we signalen krijgen hoe meer we kunnen doen. Nu is het vaak zo dat wij pas worden ingeschakeld als het water de mensen al tot de lippen staat."

Zijn er niet erg veel hulpverlenende instellingen?

Branca: ,,Klopt. We hopen signalen te krijgen zodat we preventief kunnen handelen. Dan wijzen we de mensen op alle voorzieningen die er zijn in de wijk. We gaan ook langs bij nieuwkomers om ze te wijzen op wat er in de wijk allemaal mogelijk is. In de Kroeven wonen veel oudere mensen en mogelijk is er dan meer eenzaamheid. Daarnaast is het een multiculturele woonwijk."

Cor: ,,We weten niet hoe het bij die groepen zit. Je komt er heel moeilijk binnen."

Branca: ,,Dus streven we naar gemixte vrijwilligersgroepen. Met mensen die bijvoorbeeld verschillende talen spreken. En ja, we hebben nu een tekort aan vrijwilligers. Een basisgroep bestaat uit zes mensen. Minimaal. Het mogen er ook tien zijn. We gaan twee keer per maand op maandagochtend op pad. Dan verdelen we de acties, die voortkomen uit de gesprekken."

Welke vereniging of stichting zoekt geen vrijwilligers?

Cor: ,,We vissen allemaal in dezelfde vijver. Het zou mooi zijn als er wat krachten worden gebundeld. Wij doen aan schuldhulpverlening, maar Humanitas doet dat ook. Bundel dat! Dat is ook veel duidelijker voor de mensen."

Cor gaat verder: ,,We verzorgen bijvoorbeeld een keer per maand een maaltijd in de Mytylschool. Ook in De Wieken hebben we eetgroepjes. Sommige mensen gaan zelfs naar meerdere eetgroepjes. Maar zijn dat de echte eenzamen? Komen de echte eenzame mensen hun huis uit? Sommige senioren hebben een steuntje in de rug nodig. Zoals die 90-jarige weduwnaar. Als wij niet bij hem waren langsgeweest was hij misschien nooit op pad gegaan. De eerste keer zijn we met hem mee geweest en nu gaat hij zelf naar activiteiten."

Kunt u een voorbeeld geven van schuldhulpverlening?

Cor: ,,Ik ken een jongen van wie de ouders zich zorgen maken over zijn financiële handel en wandel. Hij liep stage, maar was erg slordig met zijn werkbriefjes. Maar die heb je wel nodig om je geld te krijgen. Zijn ouders kunnen wel bijspringen, maar in de toekomst kan het dan alsnog fout gaan. De ouders meldden zich en vroegen me hoe hem kan worden geleerd om goed met geld om te gaan. Ik heb nu de eerste gesprekken met hem gehad."

Hoe gaat het team te werk?

Branca: ,,We doen alles in samenspraak met de bewoners. We gaan alleen bij mensen langs als ze dat zelf willen. Soms gaan we pro-actief te werk. Dan sturen we een briefje met de mededeling dat we langskomen. Als mensen dat niet willen kunnen ze dat even melden.

Vergeet ook niet dat we soms op zoek zijn naar de talenten van de mensen. Wat kunnen de mensen doen voor de wijk? Vaak kunnen problemen van eenzaamheid worden opgelost door je in te zetten. De vrijwilligers krijgen een basistraining van één dagdeel. Wat zeg je als je bij iemand naar binnengaat? Hoe ga je om met agressie? Met verbale agressie. Elke vrijwilliger krijgt die training."

Mensen die actief willen worden bij Kroeven voor Elkaar of een ander team in Roosendaal kunnen zich melden bij Branca Versteeg via telefoonnummer 06-39064615.

Via het project Kroeven voor Elkaar proberen vrijwilligers contact te leggen met wijk-bewoners. Zo wordt zichtbaar of mensen problemen hebben of hulp nodig hebben.