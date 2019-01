Progressief Halderberge pleit voor aansluiting op het HogeNood-netwerk

De fractie Progressief Halderberge wil de duizenden toeristen, die jaarlijks uit de bus stappen om bijvoorbeeld de basiliek te bezichtigen, graag wijzen op de plasmogelijkheden in de buurt. De landelijk al in veel gemeenten gebruikte HogeNood-app is daartoe een handig hulpmiddel. De tweemansfractie Frits Harteveld en Claudia van Domburgh hoorde ervan toen de gemeente Woensdrecht aansloot op het HogeNood-netweerk, dat openbare toiletten in kaart brengt via een app. ,,Die kun je installeren op je telefoon, zodat alle openbare toiletten in de omgeving te vinden zijn.‘’