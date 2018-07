Progressief Halderberge bezorgd om scheurtjescentrale

'Elk raadslid zou minstens één periode in de oppositie moeten zitten'

14:00 OUDENBOSCH - Als er iemand in de Halderbergse politiek gebrand was op de positie van wethouder, dan was het Thomas Melisse (nog één dag twintiger) wel. De jonge liberaal uit Hoeven wierp al zijn krachten in de strijd om de post, waar de VVD exact tien jaar geleden afscheid van moest nemen. Hij slaagde met glans. In veel gemeenten moest de VVD ietwat inleveren. Zo niet in Halderberge, waar Melisse c.s. met afstand de grootste partij werd.