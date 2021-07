Progessief blok in Roosendaalse raad in strijd tegen de versnippering: ‘Juist kijken naar wat ons bindt’

Versnippering

Aanleiding is de volgens hen toegenomen versnippering in de Roosendaalse raadszaal. Yap: ,,We hebben ondertussen elf fracties in de raad en soms lijkt het eigenbelang of partijbelang te prevaleren boven het belang van onze inwoners. We zijn de afgelopen jaren regelmatig geconfronteerd met overlopende raadsleden of politieke afsplitsingen.’’