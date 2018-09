Proeven van Janksmoel, Nachtzuster en Nonnengenot in Oudenbosch

Last van het weer

Over het plein verdeeld staan grote parasols en kleine tenten. Het dorstige publiek hopt van de ene bar naar de andere. En dat is ook wat Johan Ruijzing (festivalvoorzitter) en Raoul Cremers (gildevoorzitter) voor ogen hadden. ”De locatie hier is perfect. Brasserie Tivoli helpt mee.Vorig jaar hadden we mooi weer. Maar we ontvangen nu ondanks het mindere weer zeker zo veel mensen als toen. ”Beiden constateren dat de smaak van het bier zich verlegt. “Een Leffe Blond is inmiddels heel gewoon. Hier is voor iedereen wel iets nieuws te proeven.”