Proeven aan het 'Nonnengenot' op Bierfestival Oudenbosch

OUDENBOSCH - Bierliefhebbers kiezen steeds vaker voor een speciaal biertje, als het even kan met een lokaal karakter. In dat opzicht is het tweede bierfestival van het Biergilde Oudenbosch een aanrader.

Komende zaterdag wordt het Jezuïetenplein tussen basiliek en Tivoli omgetoverd tot een ontmoetingsplaats, waar het gespreksonderwerp vooral over de smaak bier zal gaan.

Brouwen

Raoul Cremers en Frans Jeroen van Oudheusden stonden vier jaar geleden met nog drie vrienden aan de basis van het Biergilde. ,,We deelden de passie van brouwen en proeven van speciaalbieren. De club is uitgegroeid tot vijftien mensen, groter hoeft niet per se. De ene brouwt aan huis, de ander struint stad en land af naar bijzondere bieren. En samen willen we het Bierfestival tot een traditie maken. Vaste prik op de vierde zaterdag in september. Evenementen houden het op de een of andere manier niet lang vol in Oudenbosch, dat moet anders kunnen'', vindt Raoul, die op kleine schaal al twee speciaalbieren aan huis brouwde.

Biersoorten met illustere namen trouwens. Cremers brouwde 'Het Bittere Zeug' en 'De Knorrige Triple'. Dat vraagt om enige uitleg. Is er soms varkensvet verwerkt in zijn gerstennat. ,,Ha, ha. Nee. Ik woon in het Biggenhuis, een vroegere slagerij. Aan mijn voorgevel herinnert een reliëf van varkentjes daar nog aan.''

Bourgogne Kruis

Zijn bescheiden biervoorraad is overigens al lang en breed soldaat gemaakt door de Gildebroeders. Zeug en Triple zijn derhalve zaterdag niet te proeven. Dat geldt wel voor een fruitige tripel, die het Biergilde speciaal voor het festival heeft laten brouwen. De naam? Nonnengenot. Een knipoog naar het religieus erfgoed van Oudenbosch. Gebrouwen in de Oosterhoutse brouwerij Bourgogne Kruis opvolger van de gelijknamige familiebrouwerij die in de 19e eeuw werd opgericht in Oud Gastel en in 1920 werd voortgezet in Oudenbosch door Antonius van den Bemd. In de jaren vijftig kwam een einde aan de brouwactiviteiten. Nazaten van Van den Bemd maakten een paar jaar terug de doorstart.

Lokaal karakter

Uit een nationaal bieronderzoek van Nederlandse brouwers onder duizend bierliefhebbers bleek dat mensen steeds vaker voor een speciaal biertje kiezen. ,,Vanwege de smaak, de afwisseling, maar ook vanwege het lokaal karakter. We spelen daar graag op in. Ons festival is laagdrempelig. Aan de kassa koop je ons speciale festivalglas met acht muntjes. Vervolgens bestaat de keuze om bij elf brouwers 46 verschillende biersoorten te proeven.''