Proef met langer betaald parkeren in de binnenstad wordt eerder afgekapt

De gemeenteraad wil eerder duidelijkheid over de uitkomsten. Bovendien zou een verlenging met een jaar de gemeentelijke organisatie onnodig belasten, vinden VLP, FvD, PvdA, Vitaal Liberaal en BurgerBelangen. Alleen Roosendaalse Lijst en CDA stemden tegen hun voorstel om de pilot per 1 april 2023 af te kappen.

Tijdens de pilot, die per september 2021 inging, geldt in het centrum van Roosendaal betaald parkeren tot 20.00 uur, in plaats van 17.30 uur doordeweeks en 17.00 uur in het weekend. Voor de koopavond op vrijdag blijft 21.00 uur de eindtijd.

Zo wil de gemeente voorkomen dat binnenstadbewoners na het werk hun auto niet in de eigen straat kwijt kunnen, omdat daar mensen geparkeerd staan die in Roosendaal komen winkelen. Die mensen moeten naar de (goedkopere) parkeergarages worden geleid. Of het oprekken van de eindtijd daarbij helpt, zou eerst een halfjaar worden gestest.

‘Volledig coronavrij jaar’

Maar doordat corona nogal wat invloed op het werk- en winkelgedrag van mensen had, konden volgens het college nog geen conclusies uit de proef worden getrokken. Nadat om die reden de proef in maart al met een halfjaar werd verlengd, besloot het college van burgemeester en wethouders in september om daar nog eens een jaar aan toe te voegen.

Wethouder Sanneke Vermeulen wilde zo een goed beeld van een ‘volledig coronavrij jaar’ krijgen. Volgens de gemeenteraad kan dat ook door de proef in april te stoppen, omdat er al sinds afgelopen voorjaar al geen ingrijpende coronamaatregelen meer gelden.