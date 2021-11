Proef met belbus verloopt stroef: ‘Het moet nog een kans krijgen’

RUCPHEN - De pilot met de belbus, die het gemis aan openbaar vervoer in Sprundel en Sint Willebrord moet compenseren, is nog geen doorslaand succes. De initiatiefnemers wijten dat aan de coronatijd, waarin de busproef begonnen is.

Nadat Arriva en de provincie eind 2019 de knoop doorhakten voor een snellere lijndienst tussen Breda en Roosendaal, bleef er tussen Sprundel en Sint Willebrord nog één bushalte over. Om de kerkdorpen een verder isolement te besparen, zochten de KBO's, het dorpswerk, gemeente, provincie en Arriva naar een passend alternatief.

Elektrische bus

Dat werd gevonden in de elektrische belbus, die op afroep rijdt voor afspraken bij de dokter of een bezoek aan de woonzorgcentra in Rucphen. Mondjesmaat wordt er gebruik gemaakt van de bus. Volgens Adrie van Ginneken van Dorpswerk Sprundel is dat vooral te wijten aan de slechte start die de pilot maakte. ,,We zijn half december 2019 begonnen met het vervoer van deur tot deur, twee maanden later kwam corona met de lockdowns, waardoor alle openbaar vervoer zo goed als stil kwam te liggen.’’

De Werkgroep Dorpsbus heeft zes vrijwillige chauffeurs en drie planners ter beschikking. De bus rijdt binnen de gemeentegrenzen, maar komt ook voorrijden voor ritjes naar Roosendaal of Etten-Leur. Van Ginneken hoopt dat de pilot van drie jaar verlengd wordt. ,,Deze periode is niet maatgevend voor het succes van de dorpsbus. Het moet een kans krijgen.’’

Quote Wie graag een middagje naar de bingo in De Lanteern of Trapkes gaat kan ook bij ons aankloppen Adrie van Ginneken, Dorpswerk Sprundel Anderzijds beseft de Sprundelaar dat er meer naamsbekendheid gegeven moet worden aan het zelfbedachte vervoersplan. ,,Inwoners denken nu nog te veel dat we alleen maar voor noodzakelijke ritjes naar huisarts of fysio klaar staan. Wie graag een middagje naar de bingo in De Lanteern of Trapkes gaat kan ook bij ons aankloppen. Voor één euro enkele rit brengen we iedereen op de gewenste bestemming. Eén werkdag vooraf bellen met 0165-782565 is voldoende.’’

Klandizie

Naast de dorpsbus rijdt er tussen Zundert en Roosendaal ook de buurtbus met onder meer Schijf als halteplaats. De buurtbusvereniging vierde zaterdag het twintig jarig bestaan, waarbij vier chauffeurs van het eerste uur gehuldigd zijn. De buurtbus raakte in coronatijd eveneens klandizie kwijt. ,,Maar met 30.000 passagiers per jaar dekken we het vervoersnetwerk nog altijd voldoende, we zijn de best lopende buurtbus van Brabant’’, aldus kersverse voorzitter Emile van Waadenoijen Kernekamp.

Quote Met 30.000 passagiers per jaar dekken we het vervoers­net­werk nog altijd voldoende Emile van Waadenoijen Kernekamp

Hoewel ook de buurtbus met vrijwilligers werkt laten de twee vervoersystemen zich niet met elkaar vergelijken. ,,Wij werken op elk uur overdag met de vaste lijndienst 220, waarmee we vanaf Klein Zundert in de ochtend- en avondspits vooral veel scholieren van en naar Roosendaal brengen. De buurtbus heeft zich in 20 jaar tijd voldoende bewezen.’’