Proef in Rucphen: ‘Zet vogels in tegen eikenprocessierups’

Verschillende locaties in Sprundel moeten als proeflocatie dienen, staat in het plan dat nu bij de gemeente Rucphen ligt. Die is blij met het initiatief en steunt de denkrichting. In het Drentse Wapserveen bleek al hoe effectief de werkwijze kan zijn die het Brabantse tweetal bepleit. Daar nam de overlast door de rups met tachtig procent af sinds via specifieke planten vogels, vleermuizen en insecten worden gelokt die de strijd met het beestje aangaan.

Alternatieven

,,De mens heeft de afgelopen jaren juist die natuurlijke vijanden tot een minimum teruggebracht’’, stelt Mans de Jong. Hij hekelt ‘symptoombestrijding’ van de eikenprocessierups, gebaseerd op giftige stoffen. De twee deskundigen konden Thuisvester recentelijk nog overtuigen dat ze goede alternatieven hebben om de gierzwaluw in Sprundel aan broedplaatsen te helpen.

Volledig scherm Veel toegepast: de gierzwaluwdakpan. Volgens deskundige Marjos Mourlands echter dodelijk voor menig gierzwaluwjong. Foto Hans Roest © Hans Roest

Nestkasten zijn beter voor het beschermde vogeltje dan het aanbrengen van gierzwaluwdakpannen, wat alom gebeurt. Maatwerkexpert Mourlands waarschuwt tegen zulke averechts werkende ‘oplossingen’. Door de speciale pannen bij een renovatie onder een geïsoleerd dak aan te brengen ontstaat zoveel hitte dat jonge gierzwaluwen omkomen. De deskundige ziet overal in het land dat woningcorporaties via bureaus vooral juridisch advies ophalen, waarin zulke specifieke kennis ontbreekt. ,,Renovatie en isolatie van vier miljoen woningen is zo een ramp voor het nesten van beschermde dieren als gierzwaluwen, vleermuizen, mussen en steenmarters.’’

Gezellige avond

De voorstellen voor de Rucphense proef gaan uit van ondersteuning door vrijwilligers, al ligt de regie bij de gemeente. De benodigde nestkasten kunnen volgens Mourlands en De Jong in de plaatselijke Heemtuin worden getimmerd. Het plan roept de gemeente op om alle mensen die zich belangeloos inzetten te belonen met een gezellige avond. ,,Niet op het gemeentehuis, maar gewoon in een café.’’

Maaibeheer