Proef Humanitas in Rucphen met thuisadministratie

Bach componeer­de het hele jaar door, dus ook voor kerstmis: Weihnachts­ora­to­ri­um te beluiste­ren in Wouwse kerk

9:00 WOUW/OUDENBOSCH - In de donkere dagen voor kerst een artikel schrijven over de Matthäus Passion komt vreemd over. Toch is er alle aanleiding toe, want de Oudenbossche stichting, die jaarlijks Bachs meesterwerk rond Pasen laat uitvoeren, bestaat 25 jaar. Een jubileum waarin de stichting West-Brabant wil laten kennismaken met ander werk van Johann Sebastian Bach, meer specifiek het Weihnachtsoratorium.