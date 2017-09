In liefdevolle herinneringToine de Clercq was actief en deed alles in zijn leven met overgave. Hij was 25 jaar voorzitter van voetbalclub Alliance in Roosendaal, had een gezin met zes kinderen en samen met zijn broers runde hij een huidenhandel, met in de hoogtijdagen zeventig man personeel. Een rasoptimist, zegt iedereen die hem kent. 'Alles komt goed', was zijn lijfspreuk.

De laatste jaren waren tropenjaren, vertelt zijn dochter Annette Spaans. Toine viel ten prooi aan Alzheimer en kon uiteindelijk niet meer in zijn geliefde huis aan de Schietbaan in Rucphen blijven wonen. De regelneef die nooit zeurde, was volledig afhankelijk van anderen geworden. ,,Maar hij heeft 87 jaar ten volle geleefd, samen onze moeder Rietje. Zij hadden echt een superhuwelijk."

Alliance

Alliance

"Als hij iets vroeg, deed je dat gewoon." Robert Hopstaken Voetbalclub Alliance had een belangrijke plaats in zijn hart. Voorzitter ben je zeven dagen in de week, 24 uur per dag, vond Toine. Robert Hopstaken, sinds januari voorzitter van de Roosendaalse voetbalclub, snapt dat wel: ,,Het is gewoon een warme club. Je komt hier thuis, bent nooit een nummer." Die warmte is voor een deel te danken aan de verbindende stijl van besturen van Toine de Clercq. Met zijn legendarische humor en zijn enorme relativeringsvermogen, kreeg hij voor elkaar dat iedereen voor hem door het vuur ging. ,,Het was zo'n goede, goudeerlijke vent", zegt schoonzoon Ronald Spaans. ,,Als hij iets vroeg, deed je dat gewoon."

Hopstaken: ,,Begin jaren 70 degradeerde Alliance naar de derde klasse. We zaten in zak en as in de kleedkamer. Toine kwam binnen en zei: 'Mannen, morgen is het gewoon weer maandag.' Voor hem bleef de zon altijd schijnen. 'Problemen zijn er om op te lossen', zei Toine altijd."

Robert Hopstaken, voorzitter VV Aliance, op de tribune die vernoemd is naar zijn voorganger, de in juli overleden Toine de Clercq.

Bij zijn afscheid als voorzitter ontving Toine de Clercq tot zijn grote verrassing een lintje. Meteen daarna volgde zijn toespraak: 'Dat Alliance blij is dat ik vertrek, wist ik wel. Maar dat koningin Beatrix dat ook zo graag wilde, heeft me verrast.' Hopstaken: ,,Hij was zo snel met zijn grappen! Altijd het laatste woord. Je had hem nooit klem. Je legde het gewoon af."

Gezin De Clerq

Het gezin De Clercq telde naast Toine en de al even energieke Rietje zes kinderen: de zoons Frans, Carlo, Rob en Paul en dochters Annette en Cecile. De jongens voetbalden natuurlijk allemaal bij Alliance. Die club had ook een dameselftal en Annette had daar wel oren naar. ,,Maar dat vond mijn vader niks voor meiden."

Toine de Clercq met zijn vrouw Rietje. Volgens dochter Annette had het stel een 'superhuwelijk'.

Toine was elke dag al om 5 uur op zijn werk en kwam 's avonds vaak pas om half 8 thuis. Maar een workaholic was hij niet, eerder een 'live-aholic'. Met evenveel overgave bracht hij maaltijden rond voor Tafeltje Dekje en zamelde hij oud papier in voor Alliance. Vanaf het moment dat hij 5 jaar oud was, liep hij jaarlijks in de meimaand te voet de processie naar de kerk in Zegge. ,,En dat meer dan tachtig jaar lang", vertelt dochter Annette. ,,Alle zon- en heiligendagen wandelde hij naar de kerk."

In april 2018 bestaat Alliance 100 jaar. Dat wordt natuurlijk groots gevierd. Voor het 90-jarig jubileum heeft Toine nog actief geholpen met de organisatie. Dit jubileum is hij er niet meer bij en toch ook weer wel. Want op 15 oktober wordt de verbouwde tribune heropend, uitgebreid met een VIP-room met bestuurskamer, wedstrijdsecretariaat, sponsorruimte en clubmuseum. En die heet: de De Clercq-tribune.