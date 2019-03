Prinsenwagen Stampersgat crasht, meerdere dorpen gedupeerd

,,Het is zuur. Er zitten toch heel wat uurtjes in die wagen.” Jeroen Heijnen van de carnavalsvereniging baalt van het ongeluk. De prinsenwagen was onderweg van Stampersgat naar Bosschenhoofd. De Meekrap koopt ieder jaar een wagen die ze zelf vervolgens opknapt. De prinsenwagen rijdt daarna in vier dorpen mee.

De prinsenwagen is dusdanig beschadigd dat herstel op korte termijn niet mogelijk is. ,,De wagen is nu absoluut niet veilig om mee te rijden.”

De club baalt als een stekker. In Bosschenhoofd moest in allerijl een noodoplossing voor de prins worden gevonden. Hij liep met zijn gevolg uiteindelijk voorop in de stoet. Ook voor hun eigen optocht in Meekrapdurp moest de carnavalsvereniging in allerijl op zoek naar een alternatief. Dat is inmiddels gevonden. ,,En deze wagen gaan we komend jaar gewoon weer helemaal herbouwen. Gelukkig is er enkel materiële schade. Er zijn geen gewonden gevallen.”