Prinsen gaan het vreemde carnavalsjaar al op Prinsjesdag inwijden

HALDERBERGE - Prinsjesdag is vooral het begin van het politieke seizoen. Als het aan de prinsen carnaval van de vijf dorpen in Halderberge ligt, wordt het voortaan ook een informele aftrap van het carnavalseizoen. ,,Dat we daar nooit eerder op gekomen zijn?‘’, zegt Peter Picavet alias prins Peer II van het Stampersgatse Meekrapdurp.

Hij legt uit dat vorig jaar de vijf leutvorsten uit Halderberge elkaar voor het eerst op de derde dinsdag van september tegen kwamen in café De Bocht in Hoeven. ,,We zagen elkaar altijd bij de sleuteloverdracht en op aswoensdag op het gemeentehuis met de sleutels inleveren. In de drukte heb je nauwelijks tijd om een praatje aan te knopen.‘’

Dat kon beter, vonden de prinsen unaniem. Waarom niet van Prinsjesdag een vrolijke gebeurtenis maken en gelijk alvast de programma's op elkaar afstemmen? Picavet: ,,Twee maanden later is het immers al elf-elf en dan staat alles meestal in de steigers. We hebben meteen besloten er een traditie van te maken en de verzamelplaats rouleren we met de dorpen.‘’

Verantwoorde manier

De tweede ‘Prinsjesdag’ op 15 september komen de prinsen samen in Café Stroop. De sessie krijgt dit keer iets meer lading vanwege de coronamaatregelen, die ook carnaval treffen. Picavet hoopt van zijn collega's te horen hoe zij erin staan. ,,Dat carnaval 2021 anders zal zijn is duidelijk. Meer dan ooit is samenwerking met alle betrokkenen van belang. Waar kunnen we elkaar mee helpen, hoe gaan we het feest op een verantwoorde manier vieren? Vragen die bij ons allemaal leven en waar we aan een grote tafel op voldoende afstand met elkaar over kunnen sparren. We hebben een carnavaleske minister van financiën uitgenodigd, hij brengt het koffertje met ideeën mee.‘’

In zijn eigen dorp is al wel aan de bouw van de prinsenwagen begonnen. ,,Omdat onze wagen ook in Bosschenhoofd, Dinteloord en Hoeven meerijdt en we niet weten wat daar gebeurt, zijn we alvast begonnen. En anders is het voor 2022.’’