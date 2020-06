Prins Ruben van Puitelaand (Heerle) kan vertrekken: ‘Complete onzin vind ik’

COLUMN Waarom een bezoek aan de milieu­straat niet voor iedereen even makkelijk is

21 juni Als ik Björn Borg-onderbroeken wil hebben, klik ik een paar keer op de website van iBood en ik heb ze. Als ik naar Jomo Kenyatta International Airport in Kenia wil vliegen, check ik thuis in. En als ik de rijles van mijn zoon wil betalen, maak ik het met mijn mobieltje over. Als je weet hoe het werkt, is het allemaal stikmakkelijk. Maar niet iedereen weet dat.