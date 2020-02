Primeur spektakelstuk Eldorado op Rucphense boerderij

Eldorado zet lokale verenigingen in de hoofdrol. Het project werd twee jaar geleden al aangekondigd, maar is nu bijna gereed om uit te voeren. Het is op vijf plaatsen in Brabant te zien, maar Rucphen is de eerste in de rij. Daar wordt het opgevoerd van 8 tot en met 10 mei. Stichting Poon werkte het initiatief uit met het Zuidelijk Toneel en kreeg steun van de ZLTO.