Primeur in Nederland: coronatest aan keukentafel kwetsbare ouderen

Corona in Roosendaal: 'Geen reden voor onrust’

15 augustus ROOSENDAAL - Er is geen reden tot paniek als het gaat om de verdubbeling van het aantal coronabesmettingen in een week tijd in Roosendaal, vindt burgemeester Han van Midden. Op de website van het RIVM staat dat afgelopen week het aantal besmettingen gestegen is van 22 naar 48.