Prima eerste zomerseizoen voor Visit Halderberge: toenemend aantal toeristen

Om het toerisme in de regio te promoten, is Visit Halderberge opgericht. Sinds april zijn ze als toeristisch informatiepunt gevestigd in het voormalige stationsgebouw van Oudenbosch. Met de hulp van vrijwilligers kan je er informatie verzamelen over verschillende activiteiten en bezienswaardigheden in de gemeente. Het eerste zomerseizoen is voorbij. Tijd voor een terugblik.

Een van de drie voorzitters van Visit Halderberge is Hans Douma. Hij heeft nooit getwijfeld aan Halderberge als toeristisch trekoord en is blij met hoe de zomer is verlopen. ,,Een vliegveld, een haven en religieus erfgoed: de gemeente Halderberge heeft het. We hebben er werk van gemaakt om zoveel mogelijk mensen de mooie kanten van onze gemeente te laten zien.” En met positief resultaat. ,,Bij Waterpretpark Splesj in Hoeven en de haven van Oudenbosch merken ze dat ze meer bezoekers hebben gehad deze zomer, in vergelijking tot voorgaande jaren. Dit is af te meten aan de hoeveelheid toeristenbelasting dat is betaald,” vertelt Douma.

Fysiek foldertje

De stadswandelingen doen het verrassend goed en zijn dan ook een van de meest geboekte activiteiten. Momenteel worden er ook gidsen opgeleid om de stadswandelingen beter te verzorgen. Voornamelijk de Belgen rijden steeds vaker de grens over om een kijkje te nemen in Halderberge. Ook toeristen uit eigen land reizen vaak met het gezin af naar het zuiden om bijvoorbeeld te gaan zwemmen bij Splesj.

Maar heeft het nog wel nut om een fysiek informatiepunt te hebben, als veel mensen tegenwoordig de informatie vergaren op het internet? ,,Er wordt inderdaad wel meer telefonisch of online geboekt. Maar we hebben ook nog zeker te maken met een oudere doelgroep die het fijn vindt om een fysiek foldertje mee naar huis te krijgen en zo een keuze te maken,” aldus Douma.

Toekomst

De toekomst ziet Douma rooskleurig in. Er is nog werk aan de winkel, maar volgens hem is een goed begin gemaakt. Douma vertelt: ,,We zijn nu gevestigd in Oudenbosch, maar hopen ons beperkte programma uit te kunnen gaan breiden en meer bezienswaardigheden in de regio aan te kunnen kaarten. Daar hoort bij dat we meer naar de plaatsen naast Oudenbosch moeten gaan kijken, zoals wat er in een dorp zoals Hoeven allemaal te beleven valt.”

